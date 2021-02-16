Технострой-М: Надежный поставщик строительных материалов

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офис с 8.00 до 18.00, склад с 8.00 до 17.00
E-mail: mail@technostroy-m.ru
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- клей для керамической плитки, природного камня, керамогранита
- клей для крупноформатной плитки, мрамора, стекломозайки, бассейнов
- клей для блоков (газо, пенобетонных, ячеистых ПСБ)
- клей для систем скрепленной теплоизоляции
- клей для гипсокартонных листов, пенополистерола, минеральных плит
- клей для печей и каминов
- клей для стеклянных пустотелых блоков
- клей для ПВХ, текстильных, ковровых покрытий
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- реечный фасад опирающегося типа с закрытым стыком А160СТ, А240СТ, А320СТ
- фасадная рейка с декоративным пазом А100С, А150С, А200С
- фасадная рейка с закрытым стыком А90С, А140С, А190С
- фасадная рейка с увеличенной жесткостью AF150C, AF200C, AF250C, AF300C
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-
- Подвесные потолки
- Дизайнерские потолки
- Потолочные плиты общего назначения
- Реечные потолки
- Рейка "потолок дизайнерский"
- Рейка сплошного типа ("Омега" и "S-дизайн")
- Рейки открытого типа (со вставкой)
- Рейки закрытого типа (с пазом)
- Раскладка, вставка (AS, ASN, ASB)
- Гребенка (BT, BTN, BTS)
- Комплекты потолочные для ванных комнат и санузлов
- Подвесы для потолка
- Уголок алюминиевый (PL, PLL, RPP)
- Кассетные металлические потолки
- Потолок грильято
- грильято "ДИЗАЙНЕРСКИЕ" варианты
- грильято ячейка 100*100
- грильято ячейка 120*120
- грильято ячейка 200*200
- грильято ячейка 30*30
- грильято ячейка 50*50
- грильято ячейка 60*60
- грильято ячейка 75*75
- грильято ячейка 86*86
- Решетчатые потолки (GL15, GL24, CELLIO)
- Акустические потолки
- Влагостойкие потолки
- Гигиенические потолки
- Металлические потолочные и стеновые системы PERFATEN
- подвесные модули "MULTI"
- Подвесная система для потолка
- Каркас для потолка
- каркас Т-24 (под плиту с кромкой bord, tegular, vector)
- каркас Т-15 (под плиту с кромкой microlook)
- Подвесы для потолка
- Уголок периметральный (PL, PLL, RPP)
- Каркас для потолка
- Сухие строительные смеси
- Клеевые составы
- клей для керамической плитки, природного камня, керамогранита
- клей для крупноформатной плитки, мрамора, стекломозайки, бассейнов
- клей для блоков (газо, пенобетонных, ячеистых ПСБ)
- клей для систем скрепленной теплоизоляции
- клей для гипсокартонных листов, пенополистерола, минеральных плит
- клей для печей и каминов
- клей для стеклянных пустотелых блоков
- клей для ПВХ, текстильных, ковровых покрытий
- Ровнители для полов
- Штукатурные смеси для стен
- Шпаклевки для стен и потолков
- Горцовка
- Кладочные смеси и строительные растворы
- Гидроизоляционные составы
- Грунтовки
- Затирка для плитки, заполнители швов
- Клеевые составы
- Гипсокартонные системы
- Гипсокартон (ГКЛ)
- Гипсоволокно (ГВЛ)
- Элемент пола (ЭП)
- Пазогребневые плиты (ПГП)
- Аквапанели
- Профиль для гипсокартона
- Ревизионные люки
- Штукатурные профили
- Ленты строительные, рулонные материалы
- Соединительные элементы
- Светильники и лампы
- Строительная изоляция
- Теплоизоляция
- Общестроительная теплоизоляция
- Утеплитель для вентилируемых и штукатурных фасадов
- Утеплитель для плоских кровель
- Утеплитель для скатных кровель
- Теплоизоляция для деревянного домостроения
- Теплоизоляция для металлоконструкций
- Теплоизоляция для пола
- Звукоизоляция
- Теплоизоляция
- Напольные покрытия
- Коллекции ламината и линолеума
- Ламинат
- Линолеум
- керамогранит
- аксессуары к напольным покрытиям
- Подложка для ламината
- Настенные покрытия
- Фасадные системы
- Вентилируемые фасады
- реечный фасад
- реечный фасад опирающегося типа с декоративным пазом А150СР, А230СР, А310СР
- реечный фасад опирающегося типа с закрытым стыком А160СТ, А240СТ, А320СТ
- фасадная рейка с декоративным пазом А100С, А150С, А200С
- фасадная рейка с закрытым стыком А90С, А140С, А190С
- фасадная рейка с увеличенной жесткостью AF150C, AF200C, AF250C, AF300C
- кассетный фасад
- "сайдинг" фасад
- реечный фасад
- Фасадные профили PL, PO, PT, PU, PZ, SF, PC, PH, PB
- Подсистема для НВФ
- Вентилируемые фасады
- Крепеж строительный
- Монтажная пена и герметики
- Лакокрасочная продукция
- Общестроительные материалы
- Чистые комнаты INGERMAX
- Новинки
- Акции
- Спецпредложения
- Защитные экраны
- Подвесные потолки
материалов
Новости рынка
Курс на 23.05.2021
1 EUR - 77.50 руб.
Сертификаты
Технострой-М: Надежный поставщик строительных материалов
ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?
С 2000 года работаем на рынке строительных и отделочных материалов по РФ и СНГ
Три собственных склада объемом 4 500 м2 недалеко от МКАД
Более 10 000 товаров в нашем ассортименте" - прикладываю
Три собственных склада
Гарантия на материалы
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