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Технострой-М: Надежный поставщик строительных материалов

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?

С 2000 года работаем на рынке строительных и отделочных материалов по РФ и СНГ

Три собственных склада объемом 4 500 м2 недалеко от МКАД

Более 10 000 товаров в нашем ассортименте" - прикладываю

Три собственных склада

Гарантия на материалы

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Weber-Vetonit (Вебер-Ветонит)
X-Glass (Икс-Гласс)
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Kronospan (Кроношпан) Россия
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Rockwool (Роквул) Россия
ИЗОРОК Россия
Изопак Россия
Profi Quick (Экохимтрейд-Групп) Россия
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JUTEKS (Ютекс)
HOMAKOLL (Хомакол) Россия
Makroflex (Макрофлекс)
OSRAM (Осрам)
LFlash (Ле Флэш)
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TD STELS (ТД Стелс)
FEIDAL (Файдаль) Россия
VITRULAN (Витрулан)
Stinger (Стингер)
Thomsit (Томзит)
Ceresit (Церезит)
Gyproc (Гипрок)
URSA (УРСА) Россия
KNAUF Insulation (Кнауф Инсулейшн) Россия
KNAUF Therm (КНАУФТерм) Россия
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